Міністр відзначив, що він особисто не бере участі в таких пропагандистських заходах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував спілкування голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука з ватажком бойовиків на Донбасі в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іваном Корчоком прес-конференції в Києві.

«Леонід Кравчук є першим президентом України і він дуже гідно представляє українські інтереси в Тристоронній контактній групі. Нещодавно він представляв інтереси України на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювався стан виконання Мінських домовленостей, тому питань щодо його принциповості та патріотичності його позицій бути не може, але сам його історичний статус, його роль в здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, в тому числі, під час різних телеефірів», - заявив Кулеба.

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Міністр відзначив, що він особисто не бере участі в таких пропагандистських заходах, але «сама постать Леоніда Кравчука дозволяє йому робити трохи більше, ніж іншим».

Як відомо, 15 лютого голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався з ватажком терористичної організації «ДНР» Денисом Пушиліним в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

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Автор: Костянтин Гончаров