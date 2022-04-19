Можливі затяжні бої на виснаження в регіонах, де пролягають лінії фронту.

Війна в Україні перейшла у вирішальну фазу. Далі можливі два сценарії розвитку подій, і найбільш вірогідний — затяжні бої на виснаження.

Такою думкою поділився екс-посол Великобританії в Російській Федерації Тоні Брентон в коментарях порталу Sky News.

Якщо РФ доб'ється успіху на Донбасі, то вона отримає величезну перевагу в майбутніх переговорах або "зможе знову піти на Київ". Це перший сценарій розвитку подій, проте більш вірогідним Брентон вважає другий. Атака Росії на сході України захлинеться, після чого почнеться "довга війна на виснаження".

Далі Брентон охарактеризував Путіна згідно зі своїм колишнім досвідом спілкування з президентом РФ: "Я пам'ятаю його як дуже здібного, зосередженого, не дуже приємного лідера Росії — рухомого бажанням зробити Росію знову великою. Чоловік, який йшов на ризик, але дуже ретельно [все] прораховував, перш ніж йти на нього. Цілком очевидно, що Путін, з яким ми маємо справу зараз, в значній мірі відрізняється від нього. Він пішов на цей величезний ризик, пов'язаний з цією війною".

Окремо Брентон згадав погрози Путіна застосувати ядерну зброю. На думку екс-посла, таку ймовірність не можна повністю виключати.

Нагадаємо, під час попереднього нічного виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас почалася. Окупанти масовано обстріляли Харків, Миколаїв і Криворізький район. Вони також зайшли в Кремінну, де зараз йдуть вуличні бої.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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