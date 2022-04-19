Також у ДСНС повідомили про вилучення 30 вибухонебезпечних предметів.

Вночі 18 квітня окупанти обстрілювали Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину на Херсонському шосе.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. Там зазначили, що в даний час пожежу ліквідували.

Також у ДСНС повідомили, що групою піротехнічних робіт відпрацьовано 27 заявок за якими вилучено 30 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку російської агресії відпрацьовано 1480 звернень та вилучено 1159 боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 квітня у Миколаєві прогриміло кілька вибухів. У місцевих пабліках повідомляли, що російські війська обстрілювали Миколаїв з боку тимчасово окупованого Херсона.

18 квітня стало відомо, що МКП "Миколаївводоканал" та влада міста працюють над відновленням централізованого водопостачання в Миколаєві, а тим часом для людей запускають низку свердловин. Зокрема, за чотири тижні в місті підготували та запустили свердловини у Лікарні швидкої медичної допомоги, Лікарнях №1, 3 та 4, Пологовому будинку №2. 17 квітня відкрили свердловину на території "Миколаївоблтеплоенерго".

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