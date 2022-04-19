Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки.

У ніч з 18 на 19 квітня російські окупанти завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вночі орки масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін. (поблизу адмінкордону між Дніпропетровською та Херсонською областями - УНІАН)", - повідомив він.

За словами Вілкула, жертв серед населення немає, але зруйновані приватні будинки і багатоквартирний сектор.

Раніше Вілкул відзвітував, що ситуація в Кривому Розі та Дніпропетровській області стабільна: "Ворога на території Криворізького району Дніпропетровської області немає. Фронт вже проходить в Херсонській області".

Він уточнив, що ворог, навіть втрачаючи позиції, продовжує обстріли, використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси, в тому числі касетні.

У тому числі 2 квітня російські окупанти з "Градів" обстріляли околиці Кривого Рогу.

Як писав УНІАН, вранці понеділка, 18 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. За словами глави ОВА Валентина Резніченка, 60% ракет було збито українською протиповітряною обороною. Двоє людей постраждали в Синельниківському районі області.

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