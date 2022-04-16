Українцям постійно потрібно спостерігати за Росією, незалежно від того, що відбувається.

Немає межі тому, як довго може тривати війна в Україні і скільки людей за цей час стануть жертвами. Це повинна вирішити дипломатія.

Про це колишній заступник директора ФБР (2016–2018) Ендрю МакКейб заявив у інтерв’ю за підтримки Київської школи економіки, передає Forbes.

Він зауважив, що колосальний провал російських військових дій, дивовижний опір українців вражає.

"Я вітаю українське керівництво за безперервну участь у дипломатичному процесі, тому що мета номер один – припинення вогню і вбивств українців. Але якщо дивитися крізь дипломатичну призму, важко зрозуміти, які умови спонукали би Кремль припинити військовий напад. Йому (Путіну - ред.) буде дуже-дуже важко повернутися до свого населення з чимось, що він не зможе продати як перемогу або причину для початку війни. Водночас будь-що з досягнень, до яких він прагне, є неприйнятним для українського народу", - заявив він.

Дипломатично це неймовірно складно, а зараз ще більше ускладнюється звірствами в містах навколо Києва після відходу росіян.

"Але ви повинні залишатися відданими дипломатії, адже боротьба до цілковитої перемоги може забрати роки. Немає межі тому, як довго може тривати конфлікт і скільки людей за цей час стануть жертвами. Та як би туманно це не здавалося у перспективі, я довіряю вашій дипломатії. Росіяни повинні розуміти, що в короткостроковій та довгостроковій перспективі для них це не призведе ні до чого доброго", - додав екс-посадовець ФБР.

На його думку, загроза з боку Росії з часом не зменшується.

"Захід переживає періоди, коли ми більше чи менше відчуваємо цю загрозу. Нам легше, бо географічно ми розташовані далі. Ми не на кордоні чи на полі бою, як українці. І за це нам соромно. Українцям постійно потрібно спостерігати за Росією, незалежно від того, що відбувається. Їхня схильність до агресії насправді не схожа на жодну іншу націю, з якою ми маємо справу по всьому світу. Тож я не думаю, що вона колись зникне", - підсумував МакКейб.

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну.

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