Противник невдовзі перейде до оборони.

ЗСУ зможуть перейти у масштабний контрнаступ з деокупації захоплених росіянами територій приблизно до липня, коли буде накопичена критична маса озброєнь.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, цитує РБК-Україна.

На його думку, наразі українські захисники успішно пригальмовують або роблять зовсім неможливим просування противника на сході.

Створюються умови для переходу у контрнаступ, додав експерт.

"Наступна стадія - ми спробуємо зупинити просування росіян в усіх напрямках, особливо на сході, і будемо накопичувати критичну масу озброєнь для переходу в контратаку, а росіяни будуть окопуватися і будувати захисні рубежі", - сказав Мусієнко.

За умови поставок зброї у необхідному обсязі, зазначив аналітик, масштабний контрнаступ українських сил можливий вже приблизно до липня.

Війна в Україні: оновлені дані

Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська і Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

Водночас агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.

За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угрупування військ для атак на Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції й на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.

Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

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