Активна фаза російсько-української війни завершиться до кінця поточного року, кажуть у ГУР.

Збройні Сили України можуть увійти на територію тимчасово окупованого Росією Крим вже до кінця 2022 року.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, активна фаза російсько-української війни повинна піти на максимальний спад до кінця року.

"До кінця року ми повинні як мінімум зайти на територію Криму", - повідомив Буданов.

Головний український розвідник підкреслив, що ресурсів в Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців.

Буданов вважає, що війна закінчиться єдиним: поверненням всіх українських окупованих територій, в тому числі і Криму.

Крім того, на його думку, війна закінчиться для Росії одним з варіантів: зміною політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності РФ або поділом Росії на три і більше частини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на сьогоднішній день спроби можливого повернення Криму з-під російської окупації військовим шляхом приведуть до сотень тисяч убитих серед українських військових.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україні під силу звільнити окуповані Росією Крим і райони Донбасу, захоплені до 24 лютого.

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