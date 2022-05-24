Збройні Сили України можуть увійти на територію тимчасово окупованого Росією Крим вже до кінця 2022 року.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
За його словами, активна фаза російсько-української війни повинна піти на максимальний спад до кінця року.
"До кінця року ми повинні як мінімум зайти на територію Криму", - повідомив Буданов.
Головний український розвідник підкреслив, що ресурсів в Росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців.
Буданов вважає, що війна закінчиться єдиним: поверненням всіх українських окупованих територій, в тому числі і Криму.
Крім того, на його думку, війна закінчиться для Росії одним з варіантів: зміною політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності РФ або поділом Росії на три і більше частини.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на сьогоднішній день спроби можливого повернення Криму з-під російської окупації військовим шляхом приведуть до сотень тисяч убитих серед українських військових.
Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україні під силу звільнити окуповані Росією Крим і райони Донбасу, захоплені до 24 лютого.