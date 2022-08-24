За його словами, у окупантів закінчилися "Калібри" сухопутного базування.

Росія з самого початку повномасштабного вторгнення щодня завдає ракетні удари по Україні.

Інтенсивність ракетних обстрілів настільки велика, що в окупантів закінчилися "Калібри" сухопутного базування, розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Що стосується ракетного озброєння, яке є в РФ, то на території Білорусі є ракетні комплекси "Точка У", дальність 120 км. Це - високоточна зброя, її точність до 150 метрів. Ракети Х-22 - це крилаті ракети повітряного базування, вони старі радянські, їх застосовують з літака Ту-22М3. Їх база в Курській області на аеродромі "Шайковка", її дальність - до 600 км. Вона найпотужніша з тих, які зараз використовують російські війська. "Іскандер" є на території Білорусі та Росії. Дальність пуску ракети становить 500-700 км. Точність цієї ракети до 30 м. Це, до речі, дуже точна зброя. Вони не можуть промахнутися, стріляючи в торговий центр", - зазначив експерт.

За словами Жданова, Росія також активно обстрілює Україну з повітря і моря.

"Ракета Х-101 - вона крилата. Її запускають з Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників. Дальність пуску цієї ракети - 5,5 тис. км, точність - до 10 метрів", - додав військовий експерт.

Крім цього, окупанти в Криму та Херсонській області обстрілюють Україну береговим комплексом "Бастіон".

"Це - протикорабельна ракета "Онікс". Це стара радянська ракета, яку можна застосовувати по наземних цілях. Нею РФ обстрілює південь України, її дальність - до 800 км, точність 1,5 метра. Ракети "Калібр" у них залишилися тільки морського базування, оскільки сухопутного - закінчилися. Дальність - 2,5 тис. км, точність - 50 м. Ще одна ракета Х-555 - це модернізація старої радянської ракети. Її дальність - до 2,5 тис. км, точність 100 метрів", - пояснив Жданов.

Як раніше повідомляв УНІАН, загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.

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