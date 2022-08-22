Водночас Росія "має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації на Запорізькій АЕС".

Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у його Telegram-каналі.

"Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки вони інтенсивні",- додав він.

Зеленський наголосив, що при цьому держава-терорист "не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Державній думі Російської Федерації анонсували "жорстку заяву" щодо України, адресовану Організаціїї об'єднаних націй та міжнародним парламентським організаціям.

Російський політик Сергій Миронов сказав, що вона буде пов'язана з обстрілами Запорізької Атомної електростанції, у яких РФ звинувачує Україну.

Нагадаємо, що російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня. Вони неодоноразово обстрілювали територію станції та навіть пошкодили ряд об'єктів.

Раніше Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС.

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