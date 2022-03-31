Сьогодні однак було евакуйовано 2500 людей з Ізюмського району.

Евакуації з міста Ізюм, що на Харківщині, потребують близько 20 тисяч мешканців.

Про це повідомив замісник мера міста Володимир Мацокін.

"Найоперативнішоі евакуації з Ізюма потребуть біля 15-20 тисяч містян. "Зелені коридори" не узгоджуються, відсутні майже 20 днів", - повідомив він.

За його даними, сьогодні було евакуйовано 2500 людей з Ізюмського району.

"Але з міста Ізюм евакуації не було", - підкреслив Мацокін.

Нагадаємо, за добу Росія 380 разів накривала Харківщину з "Градів" та "Смерчів". Найзапеклішою точкою в області залишається Ізюм, де тривають бої та постійні обстріли.

Вас також можуть зацікавити новини: