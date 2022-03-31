Найзапеклішою точкою в області залишається Ізюм, де тривають бої та постійні обстріли.

Минулої доби, 30 березня, на Харківщині зафіксували близько 380 обстрілів російських військ із "Градів" та "Смерчів".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські війська нанесли 47 артилерійських, мінометних, танкових ударів по районах П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Зафіксували близько 380 обстрілів із "Граду" та "Смерча". У Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, наразі рятувальники її локалізували", - розповів він.

За його інформацією, окупанти масовано обстрілювали Дергачі, внаслідок чого одна людина загинула, троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків.

Синєгубов додав, що в цьому напрямку ЗСУ працюють і поступово виганяють ворога. За словами голови ОВА, найзапеклішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої та постійні обстріли.

"Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених коридорів". Але поки що РФ не дає нам такої можливості. Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні сили утримують позиції та сунуть ворога якнайдалі від області", - підкреслив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти зруйнували в місті майже 1200 багатоповерхівок, 53 дитсадки, 69 шкіл і 15 лікарень. Близько 30% жителів покинули Харків.

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