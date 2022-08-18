У Донецькій області є люди, які досі вагаються або відмовляються евакуюватися з різних причин.

З 1 серпня евакуаційним потягом Покровськ-Кропивницький скористалися понад 7 тисяч людей.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"З 1 серпня поточного року до сьогоднішнього дня евакуаційним безкоштовним потягом Покровськ-Кропивницький скористалося більше 7 тисяч людей. З них 45 – це багатодітні родини, 1 тис. 500 дітей було евакуйовано, а також близько 500 маломобільних людей похилого віку",- поінформувала Верещук.

За її словами, у Донецькій області є люди, які досі вагаються або відмовляються евакуюватися з різних причин.

"Є люди, які бояться залишити своє майно, бояться що мародери прийдуть і його знищать. Є люди, які хочуть завершити свої польові роботи та зібрати врожай, якщо це приватний сектор, поскладати усе в погреби, а вже потім їхати. А є й ті, які вважають, що вони зиму зможуть перечекати. Я вважаю, що вони наївно думають, що зможуть, умовно кажучи, чайник включити в розетку і підігріти воду. Це не так. Ми про це постійно говоримо і повідомляємо. Потрібно евакуюватися",- підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область.