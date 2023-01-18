Це буде спеціальна комісія в структурі міжнародної прокуратури.

Єврокомісія розглядає можливість створення спеціальної комісії в рамках міжнародної прокуратури для розслідування злочинів Росії у збройній агресії проти України.

Як повідомило видання Euractiv, такою інформацією поділився єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу в Європарламенті. Єврокомісія висунула пропозицію створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів РФ в Україні ще в листопаді, але поки в ЄС немає єдиної думки з цього приводу. Як повідомив Рейндерс, є " складні юридичні та політичні питання", які повинні обговорити країни-члени Євросоюзу і міжнародні партнери.

"Перш ніж дискусії про спеціальний трибунал зможуть зібрати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні, спочатку можна було б розглянути механізм розслідування. [ ... ] Комісія розмірковує над можливим створенням міжнародної прокуратури для початку розслідування злочину агресії з метою збереження і зберігання доказів для можливих майбутніх судових процесів", — розповів Рейндерс.

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Єврокомісар додав, що наразі триває обговорення "правових питань та питань безпеки" в рамках цієї ініціативи з владою України, Міжнародним кримінальним судом та агентством ЄС з питань юридичної співпраці "Євроюст". Пізніше на цьому тижні в Страсбурзі депутати Європарламенту можуть прийняти необов'язкову резолюцію, що закликає створити трибунал для розслідування злочинів РФ.

Створення спеціального трибуналу для Росії: що відомо

На початку грудня з'явилася інформація, що в ООН є проект резолюції щодо створення спеціального трибуналу для військово-політичного керівництва РФ на манер Нюрнберга.

Україна 12 січня анонсувала голосування за організацію комісії в структурі ООН для розслідування злочинів Росії в нашій країні.

Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушман скептично поставився до створення трибуналу в рамках Організації Об'єднаних Націй: "Це може підірвати визнання міжнародного кримінального суду, який я вважаю досягненням, і не варто його послаблювати".

A міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею створення спеціального трибуналу. На її думку, це єдиний спосіб судити військово-політичне керівництво Росії і Володимира Путіна, зокрема.

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