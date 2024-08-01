Грант Шеппс закликав підтримувати Україну в її битві за небо.

Американські винищувачі F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його літаками Су-35, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

"Перша група українських пілотів закінчила Royal Air Force (навчання в Королівських ВПС Великої Британії - УНІАН) у березні, Велика Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - написав він у соцмережі Х.

Винищувачі F-16 уже в Україні - що повідомлялося

Нагадаємо, увечері 31 липня стало відомо, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Зазначалося, що кінцевим терміном передачі американських військових літаків був кінець липня, і його дотрималися. Точна кількість переданих літаків на даний момент невідома, але їх небагато, писали ЗМІ.

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Пізніше з'явилася інформація, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. Сучасні військові літаки поки що використовували тільки як протиповітряну оборону.

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