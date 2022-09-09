Деокупація міста Мелітополь Запорізької області – ключ до звільнення всього півдня України від російських загарбників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що Мелітополь історично є логістичним вузлом півдня України, тому що через місто проходять дві траси державного значення, тут велика залізнична розв’язка.
"І тому ми чітко розуміємо, що деокупація Мелітополя – це ключ до деокупації всього півдня нашої держави. Без деокупації Мелітополя це просто неможливо", - наголосив він.
Що стосується кількості окупантів, які перебувають на території міста, то, за словами Федорова, вона щодня різна, але в цілому в Мелітопольському районі "базуються тисячі одиниць техніки та десятки тисяч одиниць солдатів ворожої армії".
"За останній тиждень їх концентрацію збільшено в Мелітопольському, Василівському районах. На сьогодні досить велика представленість рашистів на нашій території", - сказав Федоров.
Раніше він назвав причину, з якої російські загарбники швидко захопили Мелітополь.
Вчора у місті пролунали вибухи за адресами, де мешкають колаборанти, залучені до організації російського "референдуму".