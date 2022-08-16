Всі українські спецслужби, які працювали у Мелітополі, виконували наказ, зазначив очільник міста.

Російські окупанти швидко захопили місто Мелітополь Запорізької області, оскільки зайшли зі сторони захопленого Криму.

Всі українські спецслужби, які працювали у місті, виконували і виконують наказ, розповів мер Іван Федоров в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Швидке захоплення Мелітополя сталося через те, що ворожі війська пройшли швидко і зайшли зі сторони Криму. Ми це чітко розуміємо, і це на слуху у кожного громадянина нашої держави…", - зазначив чиновник.

Співбесідник додав, що вороги йшли через Херсонщину, тому і відповідальність здебільшого лежить на спецслужбах, які контролювали цей регіон.

"Сьогодні коментувати, хто, коли і як залишав (Мелітополь - Ред.), я не уповноважений, тому що ми живемо під час війни, і це може бути використано проти нас, нашої держави загалом. Але я впевнений, що точно всі крапки над "і" будуть розставлені. І сьогодні вже відповідні силові структури цим займаються", - підкреслив очільник міста.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдерлися на нашу землю рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль Мелітополь, однак проти них виступили партизани. У місті не раз були вибухи.

13 серпня повідомлялося, що партизанам вдалося знищити залізничний міст в районі міста.

16 числа Іван Федоров поділився, що у Мелітополі в районі підстанції було зафіксовано два вибухи. За попередніми відомостями, пошкоджено транзитний кабель. Зупинилось мовлення ефірного телебачення, яке також знаходиться під контролем окупантів.

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