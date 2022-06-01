Окупанти продовжують обмежувати пересування людей та заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет.

РФ продовжує вчиняти воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. Ворог не припиняє фільтраційні заходи та грабує місцеве населення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

Крім того, на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу на зазначених територіях.

"Військовослужбовці Російської Федерації грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу", - йдеться у зведенні.

Водночас практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині окупанти перевдягаються у форму ЗСУ, так вони шукають активістів та патріотів.

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