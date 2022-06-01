Тих, хто розповідає про позиції росіян, думаючи, що допомагає своїм, хапають і вивозять в невідомому напрямку.

На Херсонщині окупанти перевдягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів та патріотів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Чергові провокації з перевдяганням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. Врядившись в однострій Збройних сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень", - йдеться у повідомленні.

Також на Херсонщині, де відключено мобільний зв’язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами із оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині військові досягли часткового успіху завдяки контрнаступу.

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