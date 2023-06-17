Франція, можливо, опинилася на межі нового дипскандалу.

Франція, можливо, опинилася на межі нового дипломатичного скандалу: місцеві журналісти зняли репортаж з позицій окупантів в Україні, жодного разу не згадавши, хто є агресором у війні.

Йдеться про сюжет телеканалу TF1, опублікований 15 червня на офіційній сторінці телеканалу в YouTube. Відео триває 2.29 хвилин та охоплює кадри дороги до фронтової позиції росіян, їхні коментарі про ситуацією зі зброєю (наявністю боєприпасів та дронів, які окупанти застосовують проти армії України).

Також були зняті фрагменти, як окупанти використовують стрілецьку зброю та про їхнє життя в бліндажах.

Однак, як зазначає Європейська правда, в сюжеті немає жодної згадки про відповідальність Росії за початок війни. Цю тему, а також факти з ширшого контексту повномасштабного вторгнення "замовчали".

У закадровій начитці згадується лише те, що окупанти готуються та чекають українського контрнаступу.

У Франції стався дипскандал через заяву посла

Нагадаємо, що 22 квітня у Франції стався скандал через заяву посла КНР Лу Шайє. Дипломат, який представляв Китай у Франції, поставив під питання приналежність тимчасово окупованого Криму до українських територій. Він заявив, що це питання контекстне й залежить від сприйняття ситуації.

У відповідь посол України у Франції Вадим Омельченко зазначав, що ситуація скандальна, адже слова Лу Шайє йдуть всупереч офіційним заявам МЗС Китаю.

У Франції прокоментували цей інцидент лише на наступний день. Там закликали посла пояснити, він висловлює свою думку, чи висвітлює загальну позицію Китаю. Також там підкреслили, що право України на Крим визнали ще у 1991 році всі країни ООН.

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