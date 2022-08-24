Протягом шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на 82 млн. доларів.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 12 142 одиниць вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Список найбільших втрат ворога виглядає наступним чином:

1. Флагман Чорноморського флоту - ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 млн доларів, який в середині квітня був затоплений українськими ракетами"Нептун";

2. Десантний літак Іл-76 за 86 млн доларів, який сили ППО збили наприкінці лютого в небі над Васильковом Київської області.

Також на острові Зміїний і в навколишніх водах Україна знищила російську техніку і судна на 165 млн дол. Зокрема, вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" вартістю понад 100 млн дол.

Протягом шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на 82 млн.доларів.

Росія втратила 234 літаки на 5,3 млрд дол. - це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.

Вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня, до яких Київ офіційно не підтверджував свою причетність, миттєво знищили дев'ять військових літаків РФ. Це стало найбільшою втратою авіації РФ за добу з часів Другої світової.

Серед знищеної авіатехніки - винищувачі Су-30СМ і розвідники Су-24МР орієнтовно на 230 млн доларів.

Як пише видання, зафіксований величезний рівень втрат російської армії протягом перших п'яти тижнів показує, що відступ з-під Києва, Чернігова та північного напрямку був не "перегрупуванням" або "жестом доброї волі", а безальтернативним варіантом, щоб уникнути розгрому.

Вартість знищеної техніки зменшується з часом через виснаження російської армії та скорочення ділянок фронту, де ведеться наступ.

Forbes не включав в оцінку втрат вартість ракет, випущених Росією по Україні, або які були збиті, адже їх точну кількість підрахувати складно.

Найбільших втрат окупанти зазнали в перший тиждень агресії - тоді Україна знищила техніку ворога на 2,2 млрд доларів.

Втрати ворога:

Станом на 24 серпня ЗСУ ліквідували 45 тис..

Загальні втрати Росії разом з дезертирами склали понад 80 тисяч окупантів.

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