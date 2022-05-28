Нині складні бої на Донбасі, на Харківщині і на півдні України.

Вступати у партію тих, хто завершив війну, ще зарано, бо гаряча фаза війни ще триває.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав на виставці знищеної техніки російських окупантів.

Резніков наголосив, ця виставка - "відзнака героїчності та мужності наших представників ЗСУ, всього сектору безпеки та оборони, які залишають тільки рештки від ворожої техніки". За його словами, це також нагадування про те, що гаряча фаза війни ще триває.

"І розслаблятися, вступати у партію тих, хто завершив війну, ще зарано. Війна триває і зараз складні бої на Донбасі, на Харківщині та на півдні України", - зазначив міністр.

Резніков наголосив, що "кампанія з перемоги над орками" ще не завершена. За його словами, виставка показує всьому світу, що так звану другу армію світу можна й потрібно перемагати. "Їх потрібно нищити. І виставка якраз є свідчення цього", - зазначив глава відомства.

Нагадаємо, що РФ поставила на війні в Україні невтішний для себе рекорд "двухсотих". Країна-агресор втратила вже 30 тисяч військових. Лише за минулу добу, 27 травня, українські воїни ліквідували ще 250 російських загарбників.

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