За словами сержанта, баня у бійців раз на тиждень або й рідше.

Військовий Олег, який служить за контрактом у 128-й бригаді, розповів про "спартанські" умови на фронті.

Його коментар оприлюднила сторінка Закарпатської 128-ї бригади у Facebook.

"На цій позиції недавно, раніше був на іншій точці, яку постійно обстрілювали. Росіяни стояли за півтора кілометра й били прямою наводкою з танка, стріляли з РПГ й кулеметів. Зараз якщо снаряд чи міна падають за 300 метрів чи далі, то навіть не звертаєш уваги, тому що там були "приходи" з гармат чи танків за 70 метрів. Тоді дійсно страшнувато! Падаєш, де є, а потім повзеш в окопи, якщо вцілів", - каже Олег.

Боєць має звання сержанта й розповідає про важкі умови на передовій.

"Спимо в бліндажах, які самі викопали, гаряча їжа раз на добу, баня раз на тиждень або й рідше – залежно від того, чи вдасться виїхати на кілька годин у населений пункт", - зазначив Олег.

Воїн до росіян ставиться наступним чином:

"Непереборного бажання вбивати немає. Але як тільки з’явиться можливість, буду стріляти на ураження. Це ворог. Хай його обманули чи силою пригнали в Україну, він або піде сам, або його винесуть. Третього не дано!".

Раніше військовий з 128-ї бригади Сергій розповів про те, як у перші дні повномасштабного вторгнення вони розстрілювали з ПТРК цілі колони російської бронетехніки.

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