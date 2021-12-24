Зрадник коригував артилерійські обстріли з боку самопроголошеної "ДНР" та вів прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

На Донеччині затримали проросійського бойовика, який воював у складі незаконного збройного формування "Восток". Раніше судимий мешканець Маріуполя гатив по позиціях ЗСУ та мирному населенню Авдіївки.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Чоловік приїхав на "заробітки" в окупований Донецьк у 2015 році. Там він зловживав алкоголем та потрапив у реабілітаційний центр.

"Представники незаконного військового угруповання "ДНР" завербували чоловіка в реабілітаційному центрі, де він опинився через зловживання алкоголем. Зі спецзакладу пацієнт, попри судимість та алкозалежність, потрапив на контрактну службу до мотострілецької роти. Найманцю видали зброю та відправили на передові позиції під Донецьком (в районі селища Жабуньки, колишнього Ясинуватського посту ДАІ)", - йдеться у повідомленні.

Він працював на ворога протягом року, за це він отримав лише 45 тисяч рублів (майже 17 тисяч гривень). Бойовик отримав поранення та був незадоволений розміром "винагороди", тому у 2016 році він втік та переховувався.

"Кілька років чоловік перебивався випадковими заробітками та повторно проходив лікування від алкоголізму. Не витримавши життя в окупації, маріуполець потайки повернувся до рідного міста, де знайшов постійну роботу. Свою участь у війні проти України приховував", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожСБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер", який командував бойовиками під ДебальцевимПід час того, як зрадник воював за окупантів, на Донбасі велися жорстокі бої. Від постійних обстрілів ворога страждали мешканці Авдіївки. Бойовик коригував вогнем під час артобстрілів, гатив з кулемета та автомата по мирному населенню та військовим.

"Зі слів бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював "прострілювання" лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення мешканці приватного сектору, розташованого поруч", - додали у порталі МВС.

За ці та інші злочини, про які вже дізналися правоохоронці, бойовику загрожує до 8 років тюрми. Поліцейські зібрали достатньо доказів для притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що контррозвідка СБУ затримала бойовика "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі".

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