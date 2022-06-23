Ще є сподівання, що протягом року будуть з'ясовувати питання перемир'я, але не миру, вважає військовий.

Є три основні сценарії розвитку подій у війні Росії проти України.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Перший сценарій - окупація ворогом всього Донбасу. Романенко наголосив, що російська армія зосередила на захоплення регіону всі зусилля.

"Повне захоплення Луганської області, потім Донецької. Противник використовує силовий дорогий прийом, він ні перед чим не зупиняється. Росія може мобілізувати близько 17 мільйонів, а ми близько 2 мільйонів. Є різниця. Так, така небезпека є. Але все залежить від того, наскільки швидко та масово нам буде надано допомогу у важких озброєннях", - висловився військовий.

А до того часу українська армія має оборонятися наявними силами, додав генерал: "Ворог досі не може захопити Сєвєродонецьк, є ще й Лисичанськ, хоч і завдає асиметричного удару із боку Ізюму".

При цьому військовий вважає, що у разі зрівняння сил ЗСУ відстоять оборону, а вже протягом року з'ясовуватиметься питання перемир'я, але не миру.

"На якісь умови Росія не погоджуватиметься, на якісь не погоджуватиметься Україна. Саме в такому разі може реалізуватись другий варіант", - сказав Романенко.

Згідно з третім варіантом, Росія може переглянути свої військові цілі та оголосити про "перемогу".

"Коли нам дадуть досить швидко і багато допомоги, наш військовий потенціал перевищить російський і ми почнемо бити ворога у хвіст і гриву. У такому разі вони погоджуватимуться на те, на що за інших обставин не погоджувалися б. А як у РФ це виправдовуватимуть – нам це не цікаво", - вважає Романенко.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

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