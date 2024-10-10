Російські склади зазнали ефективних ударів з української сторони, і у наступні тижні стане зрозуміло, чи йде в РФ накопичення ресурсів для завдання більш інтенсивних ударів.

Ефект від влучних ударів по арсеналам і складам Російської Федерації проявиться у найближчі тижні. Про це в ефірі на Радіо NV сказав керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Зокрема, він проаналізував останні успішні українські атаки на військові об'єкти, які знаходяться на російській території.

"Ефект від знищення російських арсеналів, по ідеї, має проявитися найближчими тижнями", - наголосив Мельник.

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Експерт прокоментував атаку на базу зберігання ударних дронів типу "Шахед" у населеному пункті Октябрський Краснодарського краю РФ, де зберігалося близько 400 ударних дронів.

Мельник відзначив, що 400 "шахедів" - це, у середньому, приблизно тижнева норма дронів, які Росія запускає по Україні.

"Ми прекрасно розуміємо, що відсутність їх масованих комбінованих ракетно-дронових вже протягом майже шести тижнів - це ознака того, що Росія накопичує ці засоби для проведення цієї атаки у майбутньому. Це навіть не питання у тому, чи буде вона, чи ні. Це питання, коли вона відбудеться. І тому, знищення 400 дронів - якщо ми говоримо про масовану атаку, це, принаймні, ми убезпечили себе від однієї такої атаки чи двох", - наголосив Мельник.

Він вважає, що впродовж кількох наступних тижнів вдасться отримати відповідь, чи йде в РФ накопичення ресурсів для завдання більш інтенсивних ударів, бо по російським складам і арсеналам були завдані ефективні удари.

Окремо він сказав, що існують причини, чому російські склади настільки наражені на українські атаки. Йдеться про захист місць зберігання озброєння. Експерт звернув увагу, що на одному зі складів, які уразили ЗСУ, були величезні запаси північнокорейських боєприпасів.

За його словами, коли Росія отримує надлишковий об'єм цих боєприпасів, кількість яких більша за можливості зберігання на складі, то росіяни вимушені зберігати ці снаряди навіть під відкритим небом. Мельник вважає, що навряд чи Росія здатна вирішити проблему захисту цих об'єктів у короткотерміновій перспективі. Також росіяни намагаються максимально розосередити місця зберігання снарядів:

"Але це також має наслідки в плані забезпечення регулярного і своєчасного постачання цих боєприпасів на лінію фронту, бо це додаткове навантаження на логістику".

Разом з тим Мельник розповів, що могло зберігатися на аеродромі "Ханськ" неподалік російського міста Майкоп, оскільки цей об'єкт був атакований українськими дронами.

"Коли прийшло попередження про те, що у бік аеродрома летять безпілотники, ті літаки, які можна передислокувати з цього аеродрому, підіймаються у повітря... При цьому, ніколи не буває на аеродромі на 100% боєготових літаків, тобто, якась кількість літаків, які знаходяться на регламенті, або з тих чи інших причин у даний момент не боєздатні, вони все одно залишаються на стоянках. І оскільки це навчальний аеродром, на навчальних аеродромах зазвичай менше уваги приділялося побудові якихось захищених споруд. Враження навіть складу ПММ на цьому аеродромі потенційно може призвести до ушкодження певної частини цих літаків", - сказав Мельник.

При цьому, аналізуючи фото у соціальних мережах, на цьому аеродромі було вражено не лише склад ПММ, а й місце зберігання боєкомплекту:

"Тому що, евакуація сусіднього населеного пункту просто через пожежу на склад ПММ не виглядає логічною.

Удари по складам РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України розгромили базу зберігання "Шахедів" у Росії біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї. Там зберігалося близько 400 ударних дронів.

За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне попадання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація.

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