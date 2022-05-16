Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності.

У Придністровському регіоні Молдови не виключається проведення провокацій російською стороною.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка залишилась без суттєвих змін. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключається проведення провокацій російською стороною", - наголосили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю і готують в цьому регіоні провокації на травневі свята.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють лише 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

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