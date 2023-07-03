Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Українські військові продовжують відбивати чергові атаки та спроби наступів російських окупантів на східному фронті. Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на цих ділянках фронту.

Зокрема, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута.

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"На Мар’їнському напрямку, незважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка", - розповіли у Генштабі.

Крім того, на Запорізькому та Херсонському напрямках російські терористи наразі лише відбиваються та зосереджені на недопущенні просування українських військ.

Водночас, зазначається, що російські війська, які проходили підготовку на білоруських полігонах, розпочали переміщення для подальшої участі у бойових діях на території України.

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За оновленими даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни орієнтовно склали 230 тис. 260 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів.

Також минулої доби було знищено п'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійських систем, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Сьогодні в Інституті вивчення війни повідомив, що українські військові на шести ділянках фронту проводили контрнаступальні операції та домоглися успіхів.

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