З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила в боях з ЗСУ вже 135 010 окупантів

Бійці 14-ї ОМБ імені князя Романа Великого знищили російський гелікоптер Мі-24 під час боїв на фронті.

На кадрах військові показали точне відпрацювання по ворожій "пташці". У бригаді заявляють, що всередині Мі-24, крім його екіпажу, було ще й військове керівництво.

"Князівська артилерія б'є ювелірно: наші Князівські дракони-боги війни змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають). Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі", - йдеться у повідомленні бригади.

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Втрати Росії - актуальні дані по знищеній техніці противника

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила в боях з ЗСУ вже 135 010 "м'яса", тільки протягом 8 лютого в "пекло вирушили" ще 910 російських загарбників.

Серед знищеної техніки ворога - ще 10 ББМ окупантів, 8 артсистем, 2 РСЗВ, 4 установки ППО, 6 БПЛА та 9 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом.

Крім цього, російська армія за майже рік великої війни недорахувалася 295 літаків, 285 вертольотів, 18 кораблів і катерів, 211 одиниць спеціальної техніки.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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