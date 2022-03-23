Президент просить Францію допомогти з озброєнням і підготувати черговий пакет санкцій.

Президент України Володимир Зеленський закликав парламент Франції допомогти Україні і не фінансувати війну.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, президент запропонував Франції стати одним із гарантів безпеки в Україні і світі.

"Потрібні гарантії, шо безпека буде непохитною, а війни справді не буде. І в цілому війни будуть неможливими. Ми створюємо таку систему гарантій, нову систему безпеки, в якій Франція, я вірю, матиме провідну роль", - сказав Зеленський.

Також Зеленський попросив вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про тисячі вбитих українців, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Він закликав парламент Франції допомогти з озброєнням і підготувати черговий пакет санкцій, і не фінансувати через французькі компанії війну в Україні.

"Ми очікуємо від вас, від Франції і вашого лідера, що ви зможете зробити так, шоб Росія шукала мир. Ми очікуємо, що буде відновлена територіальна цілісність, і разом нам це по силам. Якщо серед присутніх є ті, що сумніваються, то ваш народ уже впевнений", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у вівторок, 22 березня, президент Франції Еммануель Макрон у вівторок протягом години говорив телефоном з президентом РФ Владіміром Путіним.

Це була восьма телефонна розмова Макрона з російським лідером із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Досягнути домовленості щодо припинення вогню не вдалося.

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