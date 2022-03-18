Росія активно працює в інтернет-просторах, запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців.

На Харківщині окупанти активізували свою злочинну пропаганду для дезінформації та дискредитації українців.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та закликав не довіряти фейкам.

"Росія активно працює в інтернет-просторах, запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців", - написав він у Telegram.

За його словами, на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари. Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, якого взагалі в цьому населеному пункті не існує.

"Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям". Не піддавайтеся російській пропаганді! В умовах війни особливо важливо перевіряти інформацію", - наголосив Синєгубов.