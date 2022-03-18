На Харківщині окупанти активізували свою злочинну пропаганду для дезінформації та дискредитації українців.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та закликав не довіряти фейкам.
"Росія активно працює в інтернет-просторах, запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців", - написав він у Telegram.
За його словами, на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари. Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, якого взагалі в цьому населеному пункті не існує.
"Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям". Не піддавайтеся російській пропаганді! В умовах війни особливо важливо перевіряти інформацію", - наголосив Синєгубов.