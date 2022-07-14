Він зазначив, що в Херсоні російські окупанти вдаються до найстрашніших злочинів.

Коли українські військові зайдуть в Херсон, то світ побачить ще одну Бучу.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Бутрій на брифінгу

"Ви всі бачили Бучу, Ірпінь. Повірте, це нелюди. І коли ми зайдемо на територію Херсона, я думаю, що ми побачимо ще одну Бучу. Вони вдаються до найстрашніших злочинів. Якщо вони розстрілювали мирні колони, то, що можна говорити. Людей прямо на вулиці можуть забрати, і вони зникнуть в невідомому напрямку. Потім цих людей знаходять мертвими зі слідами тортур", - сказав Бутрій.

За його словами, війська РФ також продовжують блокувати виїзд цивільного населення за межі області. При цьому глава ОВА зазначив, що місцеве населення в переважній більшості не підтримує російських окупантів. В області зростає рух опору, і з кожним днем кількість партизанів зростає.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що на Херсонському напрямку підрозділи Збройних сил України продовжують активно просуватися на лінії фронту і звільняти наші території від російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: