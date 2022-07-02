За результатами влучання у техніку противника військові спостерігали з безпілотника.

Ще один російський танк більше не руйнуватиме нашу країну. Українські воїни на східному напрямку ефектно розгромили ворожий Т-72БЗ.

Відео феєричного знищення опублікував у своєму твіттері військовий блогер Arslon Xudosi.

"Нещодавно під час боїв українські сили спопелили російський танк із сильним вибухом", – мовиться у дописі.

За результатами влучання у ворожу техніку військові спостерігали з безпілотника.

Що відомо про втрати ворога на війні

За більше ніж 4 місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 36 тисяч своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше сотню російських "туристів".

Як повідомляв УНІАН, дані про загиблих росіян з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські вояки віком 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Напередодні в Україні ліквідували старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ Росії Андрія Меліхова. "Денацифікований" майор мешкав у російському Подільську.

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