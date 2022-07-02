"Денацифікований" майор мешкав у російському Подільську.

Українські воїни ліквідували старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ (рос. Воздушно-десантные войска) РФ майора Андрія Меліхова. Окупант мешкав у російському місті Подільськ.

Про це повідомив український військовий і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Меліхов зробив "жест доброї волі" – офіційно "денацифікувався та демілітаризувався", жартує "Штірліц".

"Але ж таки цікаво, що він тут робив? Чи вже м'яса серед старших офіцерів не вистачає, що відправляють науково-викладацький склад?" – зазначив Штефан.

За даними блогера Necro Mancer, що Меліхова ліквідували в Україні 24 червня. Йому було 39 років.

Як повідомляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 35 870 чоловік особового складу. Вона також втратила 1582 танки, 800 артилерійських систем, 217 літаків і 186 гелікоптерів.

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