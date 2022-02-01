Найбільше не підтримують участь у бойових діях за Україну німці.

38% опитаних мешканців Данії підтримують пряму військову підтримку України у можливій повномасштабній війні проти Росії, водночас проти цього 29%.

Про це йдеться у даних опитування, проведеного британською міжнародною компанією YouGov.

Зазначається, що Данія – єдина опитана європейська країна, яка схиляється до прямої підтримки українців, хоч думка щодо цього там все одно "в’яла".

Водночас підтримати американські війська для захисту України готові 35% громадян США проти 28%. І республіканці (43% проти 28%), і демократи (39% проти 25%) підтримують участь у бойових діях у разі початку війни у Східній Європі.

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Тоді як британська громадськість щодо цього у думках розділилась: 30% - "за" і 32% - "проти".

Інші європейці схильні вважати, що їхні військові не повинні допомагати захищати Україну. Найбільше проти цього виступають французи (36% проти 26%), італійці (40% проти 21%) та німці (52% проти 23%).

В опитуванні брали участь 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 датчан, 1006 шведів, 1053 іспанці, 1015 італійців та 1000 американців.

Як писав УНІАН, 59% громадян Німеччини підтримали позицію уряду щодо відмови постачати летальне озброєння Україні.

Німеччина продовжує блокувати своїм союзникам по НАТО передачу Україні зброї німецького виробництва.

Крім того, уряд ФРН відкрито виступає проти відправки будь-якого озброєння Збройним силам України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Замість цього Берлін постачає так звану "несмертельну допомогу", включаючи польові госпіталі і військові шоломи.

Польща і Латвія публічно розкритикували позицію Німеччини щодо України.

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