Гуманітарна криза на території тимчасово окупованої Херсонської області продовжується.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Гуманітарна криза продовжується, посилюються фільтраційні заходи з боку окупантів. Велика кількість блокпостів і перевірок в останні дні. Дуже велика проблема в тому, що область залишається заблокованою, неможливо виїхати людям, які ухвалили рішення тимчасово залишити область. Неможливо завезти ліки навіть в мінімальній кількості, як це було до цього", - сказав він.
За його словами, кількість жителів області, яких викрали окупанти, складає декілька сотень.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники перешкоджають евакуації людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області.
Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію і відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих і дітей.