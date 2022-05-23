Область залишається заблокованою, людям неможливо звідти виїхати.

Гуманітарна криза на території тимчасово окупованої Херсонської області продовжується.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Гуманітарна криза продовжується, посилюються фільтраційні заходи з боку окупантів. Велика кількість блокпостів і перевірок в останні дні. Дуже велика проблема в тому, що область залишається заблокованою, неможливо виїхати людям, які ухвалили рішення тимчасово залишити область. Неможливо завезти ліки навіть в мінімальній кількості, як це було до цього", - сказав він.

За його словами, кількість жителів області, яких викрали окупанти, складає декілька сотень.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники перешкоджають евакуації людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію і відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих і дітей.

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