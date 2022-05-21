Окупанти продовжують застосовувати тактику терору проти цивільного населення.

Російські загарбники перешкоджають евакуації людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

"Російські окупанти продовжують застосовувати тактику терору проти українського цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію і відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих і дітей", - йдеться в повідомленні.

Кораблі Чорноморського флоту противника в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку.

Ситуація в Херсонській області:

Станом на 11 травня з окупованої території Херсонської області вдалося виїхати близько 300 тисячам жителям.

12 травня і 17 травня російські війська з системи залпового вогню "Град" обстріляли колони цивільних автомобілів, які виїжджали з окупованої території Херсонської області.

Станом на 20 травня окупанти блокували виїзд людей з Херсонської області, колона на виїзд у бік Кривого Рогу стоїть вже п'ятий день поспіль.

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