ГУР 'привітало' з Різдвом окупантів у Криму і спалило їхнє дороге озброєння (відео)

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони знищили дорогі військові цілі росіян, серед яких – засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. "Майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" напередодні Різдва Христового знову навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, успішно уражені: пускова установка комплексу С-300В; радіолокаційна система РСП-6М2; командно-штабна машина "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3"; станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".

Також, зазначають у ГУР, завдано удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої "шастали"двоє російських окупантів.

Удари по окупованому Криму

Днями ГУР Міноборони повідомило про успішну операцію на військовому аеродромі у Липецьку. Зокрема, у ніч на 21 грудня там спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли два дороговартісні винищувачі Су-30.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, становить $100 млн.

Планування вказаної операції зайняло два тижні. Зокрема, вивчався маршрут патрулювання та графік зміни вартових, що дозволило непомітно проникнути на військовий обʼєкт росіян та уразити "сушки" прямо у захисному ангарі.

