Планування спецоперації на аеродромі під Липецком зайняло два тижні, зауважили у спецслужбі.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оголосило про успішну операцію на військовому аеродромі російських окупантів у Липецьку. Уражено ворожі винищувачі Су-30 та Су-27.

Як зазначили у пресслужбі ГУР, в ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки "ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму". Планування спецоперації на аеродромі під Липецком зайняло два тижні.

Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, що в ніч проти 22 грудня через атаку безпілотників було пошкоджено два судна, два порти, а також сталася пожежа в селі на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї РФ.

Крім того, вранці понеділка на півдні Москви стався вибух автомобіля, внаслідок якого водій зазнав тяжких поранень. Внаслідок інциденту міг постраждати високопоставлений російський генерал.

Вас також можуть зацікавити новини: