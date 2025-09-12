Японія заморозить активи юридичних осіб з РФ та інших держав.

Японія приєдналася до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Токіо знизив верхню межу ціни на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель з 12 вересня, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника уряду країни.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші повідомив, що уряд також заморозив активи юридичних осіб з РФ та деяких інших країн. При цьому не вказана кількість компаній, що потраплять під нові обмеження.

Видання нагадує, що Японія домовилася з іншими країнами G7 про поступове припинення імпорту російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Разом з тим, Токіо продовжує купувати нафту з острова Сахалін.

Відео дня

За даними міністерства фінансів країни, з січня по липень 2025 року Японія купила 599 413 барелів нафти з Росії, що становить 0,1% від загального обсягу імпорту. При цьому в уряді країни зазначили, що "чорне золото" з Сахаліну не потрапляє під дію цінового обмеження.

Санкції Євросоюзу проти Росії - останні новини

18 липня ЄС схвалив 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, який, серед іншого, передбачає зниження "стелі цін" на російську нафту до 47,6 долара за барель.

Зниження "стелі цін" на російську нафту офіційно запрацювало з 3 вересня. Окрім країн ЄС вартість російської нафти також знизили Великобританія, Канада та Швейцарія.

І хоча РФ і надалі вдається експортувати нафту в обхід санкцій за допомогою "тіньового флоту", нові обмеження почали впливати на експорт з країни - агресорки. 11 вересня стало відомо, що Індія, яка є одним з ключових імпортерів російської нафти, вимагає збільшити знижку на нафту з 2-3 до 10 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: