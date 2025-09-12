У членів Альянсу просто немає економічно ефективних заходів протидії дешевим російським безпілотникам.

Російські безпілотники з дерева і пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі і були збиті системами озброєння вартістю в кілька мільйонів доларів, що говорить про неготовність НАТО до подібних загроз.

"Дуже добре, що Польща виявила і збила ці безпілотники", - заявила Ульріке Франке, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, пише Politico.

Відео дня

Однак, як зазначило видання, дії НАТО виявилися набагато менш ефективними, ніж типова відповідь України. Альянс збив близько трьох безпілотників із 19, тоді як українці зазвичай знищують 80-90%, незважаючи на набагато масштабніші атаки.

Франке звернула увагу на невідповідність між дешевими російськими дронами і дорогою військовою відповіддю НАТО: "Що ми будемо робити, щоразу відправляти F-16 і F-35? Це невигідно. Нам потрібно краще оснастити себе системами боротьби з безпілотниками".

Загроза, що походить від безпілотників, була цілком реальною.

Видання зазначило, що є дані, які свідчать про те, що п'ять безпілотників летіли прямо до бази НАТО, перш ніж були перехоплені голландськими винищувачами Lockheed Martin F-35. Повідомляється також, що в операції брали участь літак-заправник НАТО, італійський літак-розвідник і німецька система ППО Patriot.

Це обладнання на мільярди доларів для протидії дешевим російським безпілотникам "Гербера" - копіям іранських "Шахедів", виробництво яких оцінюється в $10 тис.

Однак це недороге вторгнення викликало відповідь на найвищому рівні.

Польща застосувала ст. 4 Статуту НАТО, яка вимагає від членів альянсу термінового проведення переговорів. Польща і Латвія закрили свій повітряний простір на сході. Франція направить військові літаки для захисту повітряного простору Польщі. Німеччина також пообіцяла "зміцнити східний фланг".

Україна також запропонувала свою допомогу сусідній країні. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американські ЗРК MIM-104 Patriot і франко-італійські ЗРК SAMP/T, вартістю в сотні мільйонів доларів кожен, не є розумним варіантом для боротьби з дешевими російськими дронами-камікадзе.

Україна не використовує таке обладнання для протидії хвилям російських безпілотних літальних апаратів, які можуть обчислюватися сотнями за ніч. Натомість вона розробила власні дуже дешеві апарати для знищення російських дронів.

Це питання було порушене вчора на брифінгу між генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та послами ЄС у Брюсселі - це перший випадок участі глави альянсу в подібній зустрічі.

Збройні сили НАТО не зможуть регулярно використовувати F-35 для перехоплення таких дронів.

"Рютте сам дійшов такого висновку, і ніхто не заперечував", - заявив один із дипломатів.

За словами Чарлі Салоніуса-Пастернака, генерального директора гельсінкського аналітичного центру Nordic West Office, коригування того, як НАТО буде відбивати подібні нальоти, давно назріло.

"Деякі країни - ті, хто відчуває загрози гостріше - адаптують свої арсенали, але для реалізації бюджетних рішень потрібен час", - пояснив він.

До того ж, деякі європейські оборонні гіганти намагаються адаптуватися до швидко мінливих перегонів озброєнь у сфері безпілотників. Однак, як зазначило видання, у невеликих інноваційних компаній можуть виникнути труднощі з проривом, оскільки європейська влада не поспішає купувати їхню продукцію.

При цьому Франке зазначила, що в питанні захисту від безпілотників належить вирішити дві основні проблеми.

Перша полягає в тому, що одна система не зможе відбити всі загрози. "Нам знадобиться ешелонована оборона, що включає як електронні, так і кінетичні засоби протидії", - сказала вона.

Друга - у швидкому розвитку технологій: і Україна, і Росія постійно вдосконалюють свої наступальні та оборонні безпілотники, слідуючи технологічній спіралі.

Таким є підхід України. Вона використовує засоби радіоелектронної боротьби, а також виробляє тисячі безпілотників-перехоплювачів на місяць.

Атака дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що повітряний простір країни порушили російські безпілотники.

Вранці польська влада повідомила, що країну атакували 19 безпілотників, 4 з яких було збито.

Вас також можуть зацікавити новини: