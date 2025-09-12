Росгвардія відроджує танкові підрозділи - яка причина

Росгвардія готується до збільшення чисельності на окупованих територіях України.

Начальник військ Росгвардії Віктор Золотов заявив, що Національна гвардія Росії знову отримала танкові підрозділи в межах розширення важкого озброєння.

За його словами, за останні два роки відомство "значно" посилило вогневу міць.

"Вперше на озброєння прийняті танки та протитанкові гармати, самохідна артилерія та реактивні системи залпового вогню", – цитує Золотова державне агентство ТАСС.

Реформування Росгвардії почалося після заколоту групи "Вагнер" у червні 2023 року, коли колона найманців на танках дійшла до околиць Москви. Повстання, спрямоване проти військового керівництва РФ через війну в Україні, було придушене, але показало слабкі місця системи безпеки.

Станом на січень 2024 року чисельність Росгвардії становила близько 370 тисяч військових. Золотов пообіцяв подальше збільшення особового складу для контролю як у Росії, так і на окупованих територіях України.

Росгвардію створили у 2016 році як внутрішню службу безпеки, підпорядковану безпосередньо диктатору Володимиру Путіну. Її очільник Золотов – колишній охоронець Путіна та Бориса Єльцина – заявив, що зробив висновки з невдалого перевороту 1991 року.

Щодо заколоту "Вагнера" Золотов стверджував, що його надихнув Захід, а Євгеній Пригожин нібито діяв під впливом іноземних спецслужб або власних амбіцій.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Пригожин відправив "вагнерів" до Москви, щоб зняти з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Найманців встигли захопити Ростов, збили шість гелікоптерів армії РФ та один літак, однак на підступах до Москви очільник ПВК передумав. Після переговорів с Лукашенком він розвернув колону.

Пізніше стало відомо, що згідно з домовленостями, його бойовики повертаються у польові табори, а з самого Пригожина знімають обвинувачення і він їде до Білорусі. Згодом літак з Пригожиним дивним чином впав, він загинув.

