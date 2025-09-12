Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане з бажанням навчатися або виїздом на канікули.

Після того, як український уряд дозволив виїзд за кордон молодим хлопцям віком 18-22 років, польська прикордонна служба зафіксувала збільшення кількості молодих українців, які приїжджають з України до Польщі. Проте ця тенденція не є масовою, пише RFM24.

"Після цього рішення (про виїзд хлопців, - УНІАН) в інтернеті з'явилися попередження, що тисячі молодих українців приїдуть до Польщі. Дані Прикордонної служби цього не підтверджують. Зростання спостерігається, але це не масове явище", - зазначає видання.

Голова Перемишльського відділення Союзу українців у Польщі Ігор Горьков підтвердив, що молоді українці є помітною групою в Польщі, але вони приїздять не у якості біженців.

Відео дня

"Молоді українці наших волонтерів запитують переважно про організаційні речі, наприклад, де купити квиток, вони не ставлять питань про соціальну підтримку чи щось подібне", - відмітив він.

Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане, зокрема, з бажанням навчатися в цій країні або виїздом на канікули.

Зазначається, що з 28 серпня по 3 вересня цього року через прикордонні переходи до Підкарпатського воєводства з України прибули 6 100 молодих чоловіків віком 18-22 років, порівняно з 500 тижнем раніше. Водночас зросла і кількість молодиків, які повертаються до України – за цей час до України в’їхали 2 000 хлопців, тоді як тижнем раніше було 650.

Схожа ситуація спостерігається в Люблінському воєводстві, куди з 28 серпня по 3 вересня прибуло 4 605 чоловіків віком 18-22 років, а повернулися до України - 1 301. Тоді як тижнем раніше приїхав 461 молодий українець, а виїхали 575 осіб.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон

Наприкінці серпня Кабмін дозволив хлопцям віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон. Це спричинило негативну реакцію у бізнесу, який повідомляв, що хлопці звільняються з роботи і рушають до Європи, аби в подальшому залишитися там.

Втім, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко відмічав, що дозвіл для чоловіків віком від 18 до 22 років виїжджати з країни жодним чином не вплинув на пасажиропотік на державному кордоні.

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак у коментарі УНІАН пояснив, що ще до дозволу молодим хлопцям віком від 18 до 22 років виїжджати за межі країни бізнес відчував нестачу молодих кадрів, навіть без стрибка офіційних перетинів кордону.

У свою чергу, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що навіть масовий виїзд молодих хлопців не створить проблем національній економіці, бо ця вікова група складає лише лише 2-3% серед усього працюючого населення.

Голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу розповів, що регулятор не очікує у питанні дозволу на виїзд з України чоловіків 18−22 років "якоїсь драми".

Вас також можуть зацікавити новини: