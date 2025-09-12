Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп заявив, що НАТО має діяти рішучіше проти російський атак. Він вважає, що Альянсу варто почати збивати безпілотники над Україною, а також дати можливість Києву завдавати ударів по цілях вглиб території Росії. Про це він заявив у коментарі Spiegel.
За словами Ревекампа, НАТО довело здатність відбивати атаки по своїй території. Проте необхідно поліпшити можливості протиповітряної оборони.
"Перед нами все ще стоять дуже серйозні виклики у сфері протиповітряної оборони, особливо у протидії масовій атаці безпілотників", - сказав голова оборонного комітету Бундестагу.
Ревекамп наголосив, що внесок Німеччини в цій сфері має бути збільшений. Також він упевнений, що потрібно знищувати виробничі потужності Росії та пускові установки, з яких запускаються російські дрони.
"Важливо, щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вживати заходів проти цих цілей на російській землі", - додав Рьовекамп.
Голова оборонного комітету Бундестагу заявив, що всередині НАТО необхідна координація, щоб визначити, коли Альянсу варто надавати допомогу в збитті безпілотників у повітряному просторі інших країн. Зокрема, він запропонував збивати дрони над територією України, але тільки за її згодою.
НАТО готує військову відповідь на атаку дронів у Польщі
Раніше Bloomberg із посиланням на джерело писало, що НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Метою є зміцнення стримування на східному фланзі Альянсу.
За словами джерела, щоб обговорити особисті питання, буде також ухвалено політичну відповідь на вторгнення безпілотників до Польщі.