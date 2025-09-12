Голова оборонного комітету Бундестагу вважає, що необхідно знищувати виробничі потужності Росії.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп заявив, що НАТО має діяти рішучіше проти російський атак. Він вважає, що Альянсу варто почати збивати безпілотники над Україною, а також дати можливість Києву завдавати ударів по цілях вглиб території Росії. Про це він заявив у коментарі Spiegel.

За словами Ревекампа, НАТО довело здатність відбивати атаки по своїй території. Проте необхідно поліпшити можливості протиповітряної оборони.

"Перед нами все ще стоять дуже серйозні виклики у сфері протиповітряної оборони, особливо у протидії масовій атаці безпілотників", - сказав голова оборонного комітету Бундестагу.

Ревекамп наголосив, що внесок Німеччини в цій сфері має бути збільшений. Також він упевнений, що потрібно знищувати виробничі потужності Росії та пускові установки, з яких запускаються російські дрони.

"Важливо, щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вживати заходів проти цих цілей на російській землі", - додав Рьовекамп.

Голова оборонного комітету Бундестагу заявив, що всередині НАТО необхідна координація, щоб визначити, коли Альянсу варто надавати допомогу в збитті безпілотників у повітряному просторі інших країн. Зокрема, він запропонував збивати дрони над територією України, але тільки за її згодою.

НАТО готує військову відповідь на атаку дронів у Польщі

Раніше Bloomberg із посиланням на джерело писало, що НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Метою є зміцнення стримування на східному фланзі Альянсу.

За словами джерела, щоб обговорити особисті питання, буде також ухвалено політичну відповідь на вторгнення безпілотників до Польщі.

