Раніше президент США заявляв, що наліт дронів на Польщу нібито міг бути помилкою Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту в Київ відповів президенту США Дональду Трампу на його заяву про те, що вторгнення російських дронів на територію країни могло бути "помилкою".

"Ні, це не була помилка", - відповів Сікорський президенту США у соціальній мережі X.

Натомість у Києві Сікорському доповіли, що у ту ніч, коли Польщу атакували 19 російських дронів, над Україною їх було понад 400, а також кілька десятків ракет. Посол Петр Лукасевич відзвітував, що посольство Польщі в Україні усунуло наслідки російської атаки та працює у штатному режимі.

"Тієї ночі, коли над Польщею пролетіло 19 російських безпілотників, над Україною пролетіло 400 плюс 40 ракет. Це не були помилки", - сказав він.

Атака дронів РФ на Польщу

Як повідомляв УНІАН, атака російських дронів на Польщу стала першим випадком прямої взаємодії НАТО з російськими силами від початку повномасштабної війни в Україні. За даними Варшави, у повітряний простір країни увійшло близько 19 безпілотників, з яких лише кілька були збиті. Більшість із них виявилися іранськими "Шахедами" без боєголовок, які Росія використовує як приманки для виснаження систем ППО.

Інцидент збігся з початком російсько-білоруських навчань "Захід" і викликав занепокоєння щодо готовності Альянсу захищати свій східний фланг. Європейські країни пообіцяли зміцнити оборону Польщі, а НАТО визнало потребу в додаткових інвестиціях у протиповітряну оборону.

