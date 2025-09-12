Дрон може перебувати у повітрі майже добу.

Французька компанія Turgis & Gaillard оголосила про перший випробувальний політ свого великого БПЛА Aarok – два роки тому цей іноземний виробник та український "Антонов" оголошували про намір спільного виробництва БПЛА.

Як пише Defense Express, модель, яку вперше представили на Паризькому авіасалоні 2023 року, цього разу відпрацювала летові режими на висоті до 1,5 км протягом майже години, продемонструвавши задекларовану керованість і скоропідйомність.

Хоча в ході випробувань на борту перебував пілот — практика, яка ускладнює назву "безпілотник" — поширена процедура для спрощення сертифікації й отримання детальніших даних про льотні характеристики.

Як зазначають аналітики, Aarok ще до пілотованого польоту проходив швидкісні руління й багаторазово демонструвався в конфігурації з кабіною. Дводенний цикл доведення техніки зайняв близько двох років від показу статичної моделі до першого польоту.

Важливість цього проєкту для України підсилює угода про промислове співробітництво: 28 вересня 2023 року Turgis & Gaillard та "Антонов" оголосили про намір спільного виробництва БПЛА на базі Aarok — декларація була озвучена під час візиту міністра оборони Франції до Києва.

На думку експертів, характеристики машини роблять її цікавим інструментом: злітна вага становить близько 5,5 т, з яких допустиме корисне навантаження — до 1,5 т. Заявлений час перебування в повітрі — до 24 годин, крейсерська швидкість — близько 463 км/год. Літак комплектується 1200-сильним турбогвинтовим двигуном Pratt & Whitney Canada PT6.

Особливу увагу привертає сумісність з типовим авіаційним озброєнням. На демонстраціях Aarok показували в конфігураціях з керованими ракетами Hellfire, високоточними бомбами AASM Hammer, протитанковими керованими ракетами Akeron, блоками 70-мм ракет та керованими реактивними боєприпасами APKWS чи їхніми європейськими аналогами. Разом з оптико-прицільними станціями це дає платформі можливість виконувати завдання ударного літака з акцентом на боротьбу з ворожими БПЛА.

Попри те, що роль великих дронів на полі бою за останні роки була переглянута через насичення ППО, в Aarok бачать актуальне завдання: платформа здатна не лише виконувати далекі патрульні та розвідувальні місії, а й завдавати результативних ударів, зокрема по ворожій авіаційній техніці малого типу. За задумом, у деяких сценаріях він може виконувати роль "винищувача дронів", при цьому за характеристиками не поступаючись легким літальним апаратам, які іноді застосовувалися для подібних задач.

Наразі про обсяги виробництва в Україні чи терміни локалізації деталей нічого офіційно не повідомляється — є лише публічний намір співпрацювати з "Антоновом".

