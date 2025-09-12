Наймасованішу атаку дронів переживає і Ленінградська область.

Російська протиповітряна оборона відбиває одну з наймасованіших повітряних атак на Ленінградську область. Під ударом також і інші російські міста.

За даними росЗМІ, на голови росіян у різних населених пунктах сиплються уламки дронів, однак за даними місцевої влади, звісно, ніхто не постраждав.

Примітно, що під атакою перебуває і Тосно - це місто і великий залізничний вузол на південь від Санкт-Петербурга.

Тим часом в аеропорту "Пулково" діє план "Килим" - уже відомо, що затримано 36 рейсів на виліт і 12 на приліт. Також закрито аеропорти "Ярославль", "Калуга", "Іваново" і "Псков".

Крім цього мер Москви Сергій Собянін рано вранці заявив про п'ять збитих на підльоті до міста безпілотників.

Крім того, телеграм-канали публікували відео вибухів у небі і великої пожежі, зняті, як стверджується, жителями Смоленської області. На відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "ЛУКойл". А губернатор області Василь Анохін стверджує, що, за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Українські безпілотники атакували російський нафтовий порт Приморськ. Там спалахнула пожежа на судні. Однак, як запевнила місцева влада, пожежу швидко загасили.

Приморськ - це головний російський нафтоналивний порт на Фінській затоці, він розташований на кінці системи нафтопроводів.

Загалом же російські моніторингові канали повідомляли про безпілотники над Брянською, Смоленською, Орловською, Тульською, Московською, Ленінградською областями, над Краснодарським краєм та над іншими регіонами.

Удари по РФ

ЗСУ продовжують успішно атакувати російські нафтопереробні заводи. Так, у ніч на 30 серпня було атаковано два російські НПЗ.

Видання Reuters зазначало нещодавно, що українські удари по російських НПЗ грають на руку США. Зокрема, скорочення внутрішніх потужностей змусило РФ збільшити експорт нафти.

