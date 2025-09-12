Там заявили, що побоюються територіальних зазіхань Орбана і війни в Україні.

У Словаччині міністр спорту і туризму Рудольф Гуляк запропонував ввести обов'язкову військову службу.

Як повідомило агентство tvnoviny.sk, міністр запропонував, щоб громадяни країни, яким виповнюється 18 років, проходили 3-місячне навчання, але не в казармах, а біля свого місця проживання.

"За межами нашої держави вирує війна, у Польщу залітають російські дрони, а прем'єр сусідньої держави марить про "велику Угорщину". Держава, яка не здатна захистити свої кордони, не має права на існування", - висловив свою думку Гуляк.

Міністр додав, що його також турбує, що у Словаччини немає власної системи протиповітряної оборони.

Видання Dennik N підкреслило, що слова Гуляка стали першим випадком, коли чиновник у Словаччині публічно сказав про територіальні претензії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, два роки тому Орбан назвав Словаччину "відокремленою" від Угорщини територією.

Скандали з Орбаном

22 листопада 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вляпався в гучний міжнародний скандал. Політик одягнув фанатський шарф із картою "Великої Угорщини", до складу якої входили частини Австрії, Словаччини, Румунії, України та Хорватії.

Того ж дня Орбан відреагував на скандальну ситуацію, яка виникла через його появу в цьому шарфі.

