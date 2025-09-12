Аналітики констатують, що санкційні погрози не можуть стримати котирування від падіння.

Ціни на нафту зранку 12 вересня продовжили падіння на тлі надлишку "чорного золота" на ринку та поганої економічної статистики у США, повідомляє Reuters.

За інформацією порталу Investing, станом на 10:01 за київським часом, ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 59 центів, до 65,78 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 61 цент, до 61,76 долара за барель.

На початку цього тижня ціни на нафту зросли на 2%, зокрема через розмови про нові потенційні санкції США проти Росії, що могло б вплинути на обсяги постачання "чорного золота" на світовий ринок. Водночас, минулого дня, 11 вересня, котирування впали на понад долар за барель після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило у своєму щомісячному звіті, що у 2025 році світові поставки нафти зростатимуть швидше, ніж очікувалося, з огляду на збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

"І відтоді (ціни на нафту, - УНІАН) втратили попередній тижневий приріст", - зазначають журналісти.

Зниженню цін на нафту також посприяла висока інфляція у США, які є найбільшим споживачем "чорного золота", а також збільшення запасів нафти у Штатах. Згідно з даними американського уряду, у серпні споживчі ціни в країні зросли найбільше за останні сім місяців.

"Битва з інфляцією (в США, - УНІАН) поки ще не виграна, що погіршує перспективи попиту на нафту з боку найбільшої економіки світу. Навіть геополітичні заворушення не в змозі підтримати ціни на нафту, оскільки фундаментальні фактори вказують на надлишок пропозиції і слабкий попит", - констатує старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Садчева.

10 вересня ціни на нафту зросли на тлі атаки Ізраїлю на лідерів ХАМАС у Катарі та заклику президента США Дональда Трампа до ЄС запровадити підвищені мита на товари з Індії та Китаю.

Видання Reuters писало, що зростання, як і передрікали аналітики виявилося тимчасовим, оскільки на ринку виявилося більше "зайвої" нафти ніж очікувалося.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent у 2026 році впаде до 56 доларів за барель, а американської WTI - до 52 доларів.

