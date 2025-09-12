Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили 5 тисяч автомобілів з дизельними двигунами. Це на 9% менше, ніж у липні. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
Із загальної кількості 1,1 тисячі одиниць становили нові авто (-9%), тоді як 3,9 тисячі одиниць були вживаними, ввезеними з-за кордону (-9%).
Серед нових дизельних авто найбільший попит мав Renault Duster - компактний кросовер, представлений румунським автовиробником Dacia у модельному ряді 2010 року.
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster - 310 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado - 144 авто.
- Volkswagen Touareg - 120 авто.
- Toyota Hilux - 69 авто.
- Toyota Land Cruiser - 66 авто.
Якщо казати про імпортовані вживані дизельні легковики, то тут лідером ринку виявився ще один "француз" – Renault Megane. Різні ітерації цього автомобіля випускають з 1995 року.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:
- Renault Megane – 333 авто.
- Nissan Qashqai – 282 авто.
- Škoda Octavia – 238 авто.
- Volkswagen Passat – 198 авто.
- Volkswagen Golf – 140 авто.
Дизельні автомобілі - інші новини
Нещодавно фахівці Autocar вирішили допомогти тим, хто хоче придбати дизельний автомобіль, представивши свій ТОП-10 моделей. На першу позицію вони поставили автомобіль Skoda Superb.
Авто має чимало переваг, але найголовнішою з них називають зручність повсякденного використання. Окрім цього, авто має гарну керованість, інтуїтивний інтер’єр та комфортну підвіску.
Також нагадаємо, що в минулому році відомий європейський виробник випустив останній дизельний автомобіль.