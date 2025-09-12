Літак зможе нести як звичайні боєприпаси, так і термоядерну зброю.

З'явилося відео, на якому показано перший політ другого передсерійного (деякі джерела називають його "‎прототипом"‎) стелс-бомбардувальника B-21 Raider. На нього звернув увагу портал The War Zone.

На представлених кадрах можна бачити зліт B-21 з заводу у Палмдейлі (Каліфорнія). Бомбардувальник продовжує політ із випущеним шасі.

Другий Raider не має характерного датчика, який можна було бачити на першому B-21, коли той піднявся в повітря у 2023 році. Також видно винищувач F-16, що летить поруч із B-21.

Невідомо, яку саме випробувальну програму виконував літак. Водночас повідомляється, що бомбардувальник відправився до авіабази "‎Едвардс"‎, яка також знаходиться в Каліфорнії.

Перший політ ще одного B-21 є важливим новим кроком вперед для програми Raider, який дозволить розширити програму випробувань.

B-21 повинен замінити бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer і Northrop B-2 Spirit до 2040 року, а потім, можливо, і Boeing B-52 Stratofortress. Загалом Повітряні сили США хочуть отримати не менше 100 одиниць B-21.

Передбачається, що бомбардувальник зможе нести на борту як звичайну зброю, так і ядерну. Йдеться, зокрема, про перспективні системи озброєння, які тільки планують створити (зокрема, ракету AGM-181 LRSO) Максимальну швидкість літака оцінюють у 0,8 М. Екіпаж B-21 – два пілота.

Нова зброя США: інші новини

Американці також активно розробляють винищувачі шостого покоління.

Нагадаємо, у березні цього року президент США Дональд Трамп оголосив про створення літака F-47 для Повітряних сил США. Розробником обрали компанію Boeing. Передбачається, що винищувач матиме значно більший бойовий радіус, ніж F-22 Raptor.

А нещодавно американці показали вражаючий концепт палубного винищувача шостого покоління F/A-XX, який створюють для Військово-морських сил США.

Вас також можуть зацікавити новини: